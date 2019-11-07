Sınır Tanımayan Doktorlar, Husilerin saldırısında zarar gören hastanedeki çalışmalarını durdurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), İran destekli Husilerin Yemen'in El-Muha kentinde düzenlediği saldırıda zarar gören hastanedeki çalışmalarını askıya aldı.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilerin dün El-Muha kentinde Yemen ordusuna ait lojistik depoları hedef aldığı saldırı sonucu MSF'nin yönettiği hastanenin de zarar gördüğü hatırlatıldı.

Saldırıda doktor ve hastalardan ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, hastanedeki çalışmaların askıya alındığı kaydedildi.

İran destekli Husilerin dün El-Muha kentinde Yemen ordusuna ait askeri lojistik depolarına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda 6 sivil ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda ayrıca binanın yakınındaki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi de hasara uğramış ve hastalar ile sağlık çalışanlarının tamamı hastaneden tahliye edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Husiler, zaman zaman ülkenin farklı yerlerinde Yemen ordusuna ait mevzilere balistik füze ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.