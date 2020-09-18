Sınır Tanımayan Doktorlar, İsviçre'nin Midilli'den sadece 20 refakatsiz çocuğu kabulünü skandal... - Son Dakika

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsviçre'nin Midilli'den sadece 20 refakatsiz çocuğu kabulünü skandal...

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangından sonra binlerce kişinin evsiz kalmasının ardından, İsviçre'nin sadece 20 refakatsiz çocuğu kabul etme kararının "skandal" olduğunu bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsviçre'nin Midilli'den sadece 20 refakatsiz çocuğu kabulünü skandal..., System.String[]

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangından sonra binlerce kişinin evsiz kalmasının ardından, İsviçre'nin sadece 20 refakatsiz çocuğu kabul etme kararının "skandal" olduğunu bildirdi.

MSF'nin İsviçre Şubesi Başkanı Reveka Papadopoulos, yaptığı yazılı açıklamada, "İsviçre, Dublin ve Schengen anlaşmalarının bir parçası ve bu nedenle Avrupa Birliği'nde olmasa da Avrupa'nın girişlerinde mahsur kalan insanlar için Avrupa'nın (ürettiği) çözümlerin bir parçası olma sorumluluğunu taşıyor." ifadesini kullandı.

Papadopoulos, Midilli Adası'nda 12 binden fazla sığınmacının mahsur kaldığını, diğer adalardaki binlerce kişinin de acınacak şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini anımsattı. İsviçre'nin bu koşullarda sadece 20 refakatsiz çocuğu kabul edeceği açıklamasının ise "skandal" olduğunu vurguladı.

Adalara insani yardım malzemesi göndermenin yeterli olmadığının altını çizen Papadopoulos, İsviçre'ye sadece refakatsiz küçük çocukları değil aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi altındaki sığınmacılar, küçük çocukları olan aileler, cinsel şiddet mağdurları ve kronik rahatsızlığı bulunan kişileri de kabul etme çağrısında bulundu.

İsviçre Federal Hükümeti, Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından Almanya'dan gelen talep üzerine 20 refakatsiz çocuğu kabul edeceğini 11 Eylül'de duyurmuştu.

Binlerce sığınmacı sokakta kalmıştı

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampında 9 Eylül'de çıkan çıkan yangınlar sonucu çadırlar ve prefabrik yapılar tamamen yok olmuştu.

Binlerce sığınmacının sokaklarda kaldığı yangınlar sonrası 408 refakatsiz sığınmacı çocuk, Yunanistan ana karasına nakledilmişti.

Kamp, yangınlar öncesi tespit edilen 35 Kovid-19 vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Yangının, salgına karşı uygulanan izolasyon tedbirleri sonrası sığınmacıların yol açtığı karmaşanın ardından çıktığı açıklanmıştı.

OHAL ilan edilmişti

Kampın alev alması sonucu ortaya çıkan karmaşa nedeniyle adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, nisan ayında yaptığı açıklamada, kapasitesinin yaklaşık 4 katı sığınmacıyı barındıran Moria kampının Kovid-19 salgınına karşı hazırlıksız olduğuna dikkati çekerek Yunan hükümetini gerekli önlemleri almadığı için eleştirmişti.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunmuştu.

Midilli Adası, Yunanistan, İsviçre, Dublin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Doktorlar, İsviçre'nin Midilli'den sadece 20 refakatsiz çocuğu kabulünü skandal... - Son Dakika

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