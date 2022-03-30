Sınır Tanımayan Doktorlar, Kamerun'un Anglofon bölgesindeki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
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Sınır Tanımayan Doktorlar, Kamerun'un Anglofon bölgesindeki faaliyetlerini askıya aldı

30.03.2022 16:02
Sınır Tanımayan Doktorlar, Kamerun'un Anglofon bölgesindeki faaliyetlerini askıya aldı

Uluslararası insani yardım örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Kamerun'un Anglofon (İngilizce Konuşulan) Güney-Batı bölgesindeki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Uluslararası insani yardım örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Kamerun'un Anglofon (İngilizce Konuşulan) Güney-Batı bölgesindeki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

MSF'den yapılan açıklamada, resmi yetkililerin, çalışmalarını engellemesi nedeniyle örgütün ülkenin Güney-Batı bölgesindeki faaliyetlerini askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki şartların örgütün çalışmalarını yürütmeye olanak vermediği ifade edildi.

Kamerun Savunma Bakanlığı, MSF'yi Anglofon ayrılıkçı örgüt üyeleri ile çok yakın ilişki kurmakla ve ayrılıkçılara destek vermekle suçlayarak, 26 Aralık 2021'de Güney-Batı bölgesinde bulunan Nguti şehrinde yapılan operasyonda, MSF örgütüne ait araçta yaralı bir ayrılıkçı liderin yakalandığı bilgisini paylaşmıştı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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Güney Batı, İngilizce, Kamerun, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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