Macaristan Sırbistan sınırında düzensiz göçmenlere şiddet - Son Dakika
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Macaristan Sırbistan sınırında düzensiz göçmenlere şiddet

05.08.2022 13:24
Macaristan Sırbistan sınırında düzensiz göçmenlere şiddet

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Sırbistan Yetkilisi Andjela Marcetic, Macaristan'dan Sırbistan'a gönderilen düzensiz göçmenlerin vücutlarında şiddet unsurlarına rastlandığını söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Sırbistan Yetkilisi Andjela Marcetic, Macaristan'dan Sırbistan'a gönderilen düzensiz göçmenlerin vücutlarında şiddet unsurlarına rastlandığını söyledi.

MSF resmi sitesinde yer alan açıklamada, Macar yetkililerin, sınırdan geçmek isteyen düzensiz göçmenlere kemer ve coplarla vurma, tekmeleme, yumruklama, çeşitli aşağılama biçimleri, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanımı, geri itme ve yardım reddi gibi uygulamalarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Marcetic, Macaristan-Sırbistan sınırında sürekli olarak şiddete uğramış vatandaşların olduğuna dikkati çekti.

Marcetic, "Her hafta, aralarında çocukların da olduğu, genellikle bacaklarında, kollarında ve bazen başlarında ciddi morluk, derin yaralar, kesikler, çıkıklar ve kırıkları olan hastalar görüyoruz." ifadesini kullandı.

Tedavi edilen göçmenlerin ifadelerinin uyuştuğuna dikkati çeken Marcetic, "Tıbbi konsültasyonlarda tedavi ettiğimiz fiziksel yaralanmalar, Sırbistan'a geri gönderilmeden önce Macar polisi tarafından şiddet gördüklerini söyleyen hastaların ifadeleriyle uyuşuyor. Yaralardan bazılarını tedavi edebilsek de, bu tür travmaların, psikolojik sağlıkları üzerindeki uzun vadeli yansımalarından endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Marcetic, sınır boyunca inşa edilen dört metre yüksekliğindeki çitlerden düşerek yaralanan ve jiletli tellere temas sonucu vücudunda kesikler oluşan hastaların da olduğunu kaydetti.

MSF'nin tedavi ettiği, ismi belirtilmeyen bir hasta ise, "40 kişiyle küçük beyaz bir konteynere getirildik. Konteynerde yaklaşık 12 saat geçirdik. Tuvalete gitmek istedim ama gitmeme izin vermediler. Konteynerin yanındaki küçük bir pencereden sürekli olarak yüzümüze biber gazı sıkıyorlardı." ifadesini kullandı.

MSF'nin Kuzey Balkanlar Misyon Başkanı Shahbaz Israr Khan, "Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin, insanları AB'ye sığınma talebinde bulunmaktan caydırmak için kasıtlı olarak şiddet ve zararlı altyapı kullanmaya devam ettiği görülüyor." dedi.

Öte yandan, MSF tarafından paylaşılan verilere göre, Macaristan - Sırbistan sınırında Ocak 2021'den itibaren fiziksel şiddete uğramış 423 hastanın tedavisi gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Macaristan, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan Sırbistan sınırında düzensiz göçmenlere şiddet - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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