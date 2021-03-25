Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü çalışanları Etiyopya'da sivillerin öldürülmesine tanık oldu - Son Dakika

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Etiyopya'nın askeri operasyon yaptığı Tigray bölgesindeki çalışanlarının, 4 sivilin askerler tarafından öldürülmesine şahit olduğunu bildirdi.

MSF tarafından yapılan yazılı açıklamada, 23 Mart'ta Mekelle şehrinden Adigrat'a giden MSF çalışanlarını taşıyan aracın arkasından gelen iki minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüslerden çıkarılan 4 erkeğin askerler tarafından kurşunlanarak öldürüldüğü ifade edildi.

Olaya şahitlik eden 3 MSF çalışanının daha sonra başka askerlerce de durdurulduğu aktarılan açıklamada, MSF logolu aracı süren şoförün ise darbedildiği ve ölümle tehdit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu korkunç olay halen süren bu çatışmada sivillerin korunmaya olan ihtiyacının önemine işaret ediyor." denildi.

Addis Ababa hükümeti, yaşanan olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Çok sayıda uluslararası örgüt, Kasım 2020'den bu yana bölgede çok sayıda sivilin katledildiğini ve kadınların cinsel saldırıya maruz kaldığını aktarıyor.

Yerinden edilenler 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçleri elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 4 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.