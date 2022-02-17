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Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü: Yemen'in Hacce ilinde çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü: Yemen'in Hacce ilinde çok sayıda yaralı var

17.02.2022 22:28
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü: Yemen'in Hacce ilinde çok sayıda yaralı var

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaşanan silahlı çatışmalarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yaşanan silahlı çatışmalarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

İsviçre merkezli örgütten yapılan yazılı açıklamada, örgüt tarafından desteklenen Abes hastanesine çok sayıda yaralı getirildiği aktarıldı.

Yaralıların iki taraftan da olduğu belirtilen açıklamada, acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak için hastaneye ek tıbbi malzeme gönderildiği kaydedildi.

Yemen ordusu, Hacce ilinde İran destekli Husilerden 50 kişinin öldürüldüğünü ve onlara ait bomba yüklü 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

Yemen Mayın Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre ise, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetmişti.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

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İsviçre, Hükümet, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü: Yemen'in Hacce ilinde çok sayıda yaralı var - Son Dakika


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