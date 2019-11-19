Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'in El-Muha kentinde çalışmalarına yeniden başladı

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), İran destekli Husilerin Yemen'in El-Muha kentinde düzenlediği saldırıda zarar gören hastanede askıya aldığı çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısı sonucu kısmen hasar gören hastanede 2 haftadır hizmet verilemediği belirtildi.

Açıklamada, örgütün bugün El-Muha'daki hastaneyi yeniden açtığı aktarıldı.

İran destekli Husilerin 6 Kasım'da El-Muha kentinde Yemen ordusuna ait askeri lojistik depolarına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda 6 sivil ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda ayrıca binanın yakınındaki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün yönettiği hastane de hasara uğramış ve hastalar ile sağlık çalışanlarının tamamı tahliye edilmişti.

MSF hastanedeki çalışmaları askıya aldıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Husiler, zaman zaman ülkenin farklı yerlerinde Yemen ordusuna ait mevzilere balistik füze ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.