Son Dakika Haberleri: Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'in El-Muha kentinde çalışmalarına yeniden başladı
Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'in El-Muha kentinde çalışmalarına yeniden başladı - Son Dakika

Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'in El-Muha kentinde çalışmalarına yeniden başladı

6 saat önce

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), İran destekli Husilerin Yemen'in El-Muha kentinde düzenlediği saldırıda zarar gören hastanede askıya aldığı çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'in El-Muha kentinde çalışmalarına yeniden başladı, System.String[]

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), İran destekli Husilerin Yemen'in El-Muha kentinde düzenlediği saldırıda zarar gören hastanede askıya aldığı çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısı sonucu kısmen hasar gören hastanede 2 haftadır hizmet verilemediği belirtildi.

Açıklamada, örgütün bugün El-Muha'daki hastaneyi yeniden açtığı aktarıldı.

İran destekli Husilerin 6 Kasım'da El-Muha kentinde Yemen ordusuna ait askeri lojistik depolarına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda 6 sivil ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda ayrıca binanın yakınındaki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün yönettiği hastane de hasara uğramış ve hastalar ile sağlık çalışanlarının tamamı tahliye edilmişti.

MSF hastanedeki çalışmaları askıya aldıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Husiler, zaman zaman ülkenin farklı yerlerinde Yemen ordusuna ait mevzilere balistik füze ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

Twitter, Yemen, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-İran sınırında art arda iki büyük deprem: Van'da hissedildi
Belediye Başkanı'nın 'Getir götürümü yapar' diyen gence verdiği cevap olay oldu Beckham, Falcao'yu transfer etmek istiyor CIA, İran'daki benzin zammı protestolarını canlı haritadan takip ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:14:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'in El-Muha kentinde çalışmalarına yeniden başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]