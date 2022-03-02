Sınır Tanımayan Doktorlar, Yemen'in Hacce ilindeki çalışmalarını askıya aldı - Son Dakika
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Sınır Tanımayan Doktorlar, Yemen'in Hacce ilindeki çalışmalarını askıya aldı

02.03.2022 18:03
Sınır Tanımayan Doktorlar, Yemen'in Hacce ilindeki çalışmalarını askıya aldı

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilindeki çalışmalarını güvenlik sorunları nedeniyle askıya aldığını duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilindeki çalışmalarını güvenlik sorunları nedeniyle askıya aldığını duyurdu.

Örgütün Yemen ofisinden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "1 Mart 2022'den itibaren Hacca Valiliği Abes Hastanesi'ndeki faaliyetler geçici olarak durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Örgüt temsilcilerinin; hastanedeki sağlık ekiplerinin ve hastaların sağlığı ile güvenliğinin sağlanması için Husilere bağlı yerel yetkililerle görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede devam eden şiddetli çatışmalar ve sağlık hizmetlerinin eksikliğinden muzdarip Yemenlilerin tıbbi ihtiyaçlarına cevap vermek için mümkün olan en kısa sürede faaliyetlere yeniden başlanması temennisine yer verildi.

Yemen'in Hacce vilayetinde son haftalarda şiddetlenen çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, büyük maddi kayıplar oluştuğu ifade ediliyor.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

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Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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