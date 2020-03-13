Sınır Tanimayan Doktorlardan Yunanistan'a Covid-19 çağrısı: Derhal kampları boşaltın - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sınır Tanimayan Doktorlardan Yunanistan'a Covid-19 çağrısı: Derhal kampları boşaltın - Son Dakika Dünya

Sınır Tanimayan Doktorlardan Yunanistan'a Covid-19 çağrısı: Derhal kampları boşaltın

33 dakika önce

Koronavirüsün, kapasitesinin çok üzerinde insan barından Moria kampının bulunduğu Midilli adasında da görülmesi endişeleri artırdı. Ülkede şu ana kadar 117 vaka tespit edildi, bir kişi de hayatını kaybetti.

Sınır Tanimayan Doktorlardan Yunanistan'a Covid-19 çağrısı: Derhal kampları boşaltın, System.String[]

Sağlık örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), koronavirüs salgının mülteciler arasında hızla yayılma riskinden dolayı, kampların derhal boşaltılması için Yunanistan'a çağrıda bulundu.


Koronavirüsün, kapasitesinin çok üzerinde insan barından Moria kampının bulunduğu Midilli adasında da görülmesi endişeleri artırdı. Ülkede şu ana kadar 117 vaka tespit edildi, bir kişi de hayatını kaybetti.

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Koronavirüs, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:47 
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