Sınır Tanımayan Gazeteciler: Aljazeera muhabirinin öldürülmesi BM kararının ihlalidir - Son Dakika
Üye Girişi

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Aljazeera muhabirinin öldürülmesi BM kararının ihlalidir

11.05.2022 14:27
Sınır Tanımayan Gazeteciler: Aljazeera muhabirinin öldürülmesi BM kararının ihlalidir

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Katar merkezli Aljazeera televizyonunun kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince gerçek mermiyle öldürülmesinin, sivilleri korunmayı gerektiren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının açıkça ciddi bir ihlalini teşkil etiğini bildirdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Katar merkezli Aljazeera televizyonunun kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince gerçek mermiyle öldürülmesinin, sivilleri korunmayı gerektiren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının açıkça ciddi bir ihlalini teşkil etiğini bildirdi.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "AlJazeera gazetecisi Şirin Ebu Akile'nin vurulması, sivillerin korunmasını gerektiren Cenevre Sözleşmesinin ve gazetecilerin korunmasına ilişkin 2222 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararının açıkça ciddi bir ihlalini teşkil ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, RSF'nin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ülkesinin gazetecinin nasıl öldüğüyle ilgili ortak soruşturmada yer alması önerisinden mutmain olmadığı belirtilerek, en kısa zamanda bağımsız bir uluslararası soruşturmanın başlatılması gerektiği kaydedildi.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

YORUMLAR
500
BM'den Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma çağrısı BM'den Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma çağrısı Son dakika haber! ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine tepki Son dakika haber! ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine tepki TGC'den Aljazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması TGC'den Aljazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, İsrail, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Gazeteciler: Aljazeera muhabirinin öldürülmesi BM kararının ihlalidir - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı
20:05 Hastane önüne park ettiği aracının içinde mastürbasyon yapan adam gözaltına alındı!
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:57 Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 20:42:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sınır Tanımayan Gazeteciler: Aljazeera muhabirinin öldürülmesi BM kararının ihlalidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement