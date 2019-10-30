Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Suudi Arabistan'ın reklam panosuna itiraz
59 dakika önce
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü, Paris’in en işlek caddelerinden birinde, bir binaya asılan Suudi Arabistan’a ait ve ülkeyi bir turizm merkezi olarak tanıtan reklam panosunun kaldırılmasını istiyor.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü, Paris'in en işlek caddelerinden birinde, bir binaya asılan Suudi Arabistan'a ait ve ülkeyi bir turizm merkezi olarak tanıtan reklam panosunun kaldırılmasını istiyor.
Söz konusu panonun indirilmesi için mahkemeye başvuran örgüt, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden neredeyse bir yıl sonra konan reklamı, "provokasyon ve insanlık onuruna hakaret" olarak gördüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:22
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