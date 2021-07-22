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Sınır Tanımayan Gazeteciler, Mısır'da tutuklanan eski AA editörü Tevfik Ganim'in serbest bırakılması çağrısı yaptı - Son Dakika

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Mısır'da tutuklanan eski AA editörü Tevfik Ganim'in serbest bırakılması çağrısı yaptı

22.07.2021 14:37
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Mısır'da tutuklanan eski AA editörü Tevfik Ganim'in serbest bırakılması çağrısı yaptı, System.String[]

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Mısır'da 2 aydır tutuklu bulunan eski Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Haberleri Editörü Tevfik Ganim'in serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler'e (BM) müdahale çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Mısır'da 2 aydır tutuklu bulunan eski Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Haberleri Editörü Tevfik Ganim'in serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler'e (BM) müdahale çağrısında bulundu.

RSF'den yapılan açıklamada, Mısırlı emekli gazeteci Ganim'in 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece güvenlik güçlerince evinden alındığı, 26 Mayıs'ta devlet güvenlik savcısının karşısına çıkarılana kadar bilinmeyen bir yerde tutulduğu aktarıldı.

Ganim'in yargılanma öncesi tutukluluk halinin o tarihten bu yana 15 günde bir yenilendiği aktarılan açıklamada, RSF'nin gazetecinin serbest bırakılması için BM İfade Özgürlüğü, İşkence, Yargıçlar ve Avukatların Bağımsızlığı ile Sağlık Hakkı özel raportörlerine ve BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubuna mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, mektupta BM organlarına Ganim'in derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için Mısırlı yetkililere karşı gerekli tüm önlemleri almaları çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri, 65 yaşındaki Tevfik Ganim'in Kahire'deki evine herhangi bir tutuklama veya arama emri olmaksızın baskın düzenlemiş, 21 Mayıs'ta gazeteciyi gözaltına almıştı.

Ganim, gözaltına alındıktan Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığında sorgulandığı 26 Mayıs'a kadar bilinmeyen bir yerde alıkonulmuştu.

Savcılık, Ganim'e yöneltilen terörist bir gruba katılmak suçlamasının soruşturulmasına ve gazetecinin 15 gün boyunca tutukluluğuna karar vermişti, tutukluluk kararı 15 günde bir yenilenmişti.

Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığının Tevfik Ganim'in hakkındaki suçlamalardan daha ziyade gazetecilik kariyeri ve AA bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla ilgilendiği belirtiliyor.

Tevfik Ganim kimdir?

Habercilik sektöründe 30 yılı aşkın kariyeri olan Ganim, 1999-2010'da Arap dünyasında dijital yayıncılık ve çevrim içi haberciliğin gelişmesine öncülük eden medya kuruluşu Media International'da Genel Müdür olarak görev yapmıştı.

Ganim, 2012'den emekliye ayrıldığı 2015'e kadar AA bünyesinde Orta Doğu Haberleri Editörü görevini yürütmüştü.

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Mayıs, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Gazeteciler, Mısır'da tutuklanan eski AA editörü Tevfik Ganim'in serbest bırakılması çağrısı yaptı - Son Dakika


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