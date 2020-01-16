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Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: "Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak...
6 saat önce
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: "Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak gazetecileri diplomatik anlaşmazlıkta bir silah olarak kullanması ve rehin alması kabul edilemez"
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:18 Kaynak: AA
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: "Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak gazetecileri diplomatik anlaşmazlıkta bir silah olarak kullanması ve rehin alması kabul edilemez"
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