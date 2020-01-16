Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: "Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: 'Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak... - Son Dakika

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: "Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak...

6 saat önce

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: "Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak gazetecileri diplomatik anlaşmazlıkta bir silah olarak kullanması ve rehin alması kabul edilemez"

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü:

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: "Mısır'ın Anadolu Ajansı'nın 4 çalışanını gözaltına alarak gazetecileri diplomatik anlaşmazlıkta bir silah olarak kullanması ve rehin alması kabul edilemez"

Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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