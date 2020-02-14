Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden Bulgaristan Başbakanı Borisov'un hindi benzetmesine yanıt - Son Dakika
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Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden Bulgaristan Başbakanı Borisov'un hindi benzetmesine yanıt

6 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un gazetecilere yaptığı hindi benzetmesinin ardından açıklama yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, gazetecilere yönelik sözlü tehdit ve saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden Bulgaristan Başbakanı Borisov'un hindi benzetmesine yanıt, System.String[]

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un gazetecilere yaptığı hindi benzetmesinin ardından açıklama yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, gazetecilere yönelik sözlü tehdit ve saldırıları durdurma çağrısında bulundu.


Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'da üst düzey yöneticilerin gazetecilere yönelik sözlü saldırıları ve tehditleri durdurmaları için çağrıda bulunuldu. Açıklamada, üst düzey devlet görevlilerinin sözlü saldırıları arasında Başbakan Boyko Borisov'un basın mensuplarına yaptığı benzetme de yer aldı. Başbakan Borisov'un gazetecileri hindiye benzeterek alay edercesine hindi taklidi yaptığının belirtildiği açıklamada, basın özgürlüğü konusunda Bulgaristan'ın dünyada 111. sırada yer aldığına vurgu yapıldı.


Öte yandan, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu'na söz konusu saldırıların kınanması konusunda çağrıda bulunuldu. - SOFYA

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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