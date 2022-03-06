Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rusya'yı Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etti - Son Dakika
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Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rusya'yı Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etti

06.03.2022 21:34
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rusya'yı Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etti

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Ukrayna'da televizyon ve radyo kulelerini bombalayan Rusya hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Ukrayna'da televizyon ve radyo kulelerini bombalayan Rusya hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin 1 Mart'tan bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Korosten, Lısıçansk ve Harkiv'de 4 radyo-televizyon kulesini hedef alarak Ukrayna medyasının yayın yapmasının engellediği vurgulandı.

Kulelerin vurulmasından en az 32 televizyon ile birçok radyonun etkilendiği ifade edilen açıklamada, RSF'nin savaş suçu teşkil eden bu saldırılar nedeniyle Rusya aleyhinde UCM'ye şikayette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu televizyon kulelerinin, sadece sivil amaçlı kullanıldığı vurgulanarak uluslararası hukuka göre meşru bir askeri hedef olmadığı kaydedildi.

Kiev'deki televizyon kulesine yapılan saldırıda kulenin bitişiğindeki teknik binanın tahrip olduğu, biri kameraman toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, öte yandan Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın güneyindeki Melitopol ve Herson kentlerinde telekomünikasyon kulelerinden yayın yapan Ukrayna televizyon ve radyolarını engelleyerek kulenin ekipmanını değiştirdiği ve kuleden artık "Kremlin yanlısı Rusya 24 propaganda kanalının" yayın yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire'nin birçok medya kuruluşunun teknik altyapısının kasten bombalanmasının "savaş suçu oluşturduğu" ve "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bilgi edinme hakkına yönelik başlattığı saldırının boyutunu ortaya koyduğu" ifadesine yer verildi.???????

Delaire, UCM Savcısını medya ve gazetecilere yönelik bu suçları, Ukrayna'daki duruma ilişkin başlattığı soruşturmanın merkezine almaya çağırdı.

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Ukrayna, Rusya, Radyo, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rusya'yı Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etti - Son Dakika


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