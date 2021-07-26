Sınır Tanımayan Gazeteciler, Tunus'ta Al Jazeera televizyonunun ofisinin kapatılmasını kınadı - Son Dakika

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Tunus'taki darbe sonrası Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ofisinin kapatılmasını kınadı.

Paris merkezli RSF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı Kais Said'in açıklamaları sonrası Tunus'ta oluşan siyasi kriz sırasında Al Jazeera televizyonunun başkent Tunus'taki ofisinin güvenlik güçlerince kapatılmasını kınandı.

Açıklamada, yetkililerden basın özgürlüğüne ve çoğulculuğa saygı duyulması talep edildi.

RSF Genel Seketeri Christophe Deloire da Said'in açıklamalarından sonra ülkedeki basın özgürlüğünün takipçisi olacaklarını, Tunus ofisinin bu yönde seferber olduğunu belirtti.

Tunus'ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlece kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.