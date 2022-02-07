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Sınır Tanımayan Gazeteciler, YPG/PKK'nın kaçırdığı gazetecilerin "derhal bırakılması" çağrısı yaptı - Son Dakika

Sınır Tanımayan Gazeteciler, YPG/PKK'nın kaçırdığı gazetecilerin "derhal bırakılması" çağrısı yaptı

07.02.2022 22:07
Sınır Tanımayan Gazeteciler, YPG/PKK'nın kaçırdığı gazetecilerin "derhal bırakılması" çağrısı yaptı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de kaçırdığı 2 muhalif gazetecinin "derhal serbest bırakılmaları" çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'de kaçırdığı 2 muhalif gazetecinin "derhal serbest bırakılmaları" çağrısında bulundu.

Paris merkezli RSF, Twitter hesabından, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik engellemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalının "medya kanununu ihlal ettiği" gerekçesiyle zorla kapatıldığı belirtilerek, RSF'nin bu "muğlak bahaneyi kınadığı" ifade edildi.

Ayrıca, Kamışlı'da iki gazetecinin maskeli silahlı kişilerce evlerinden kaçırıldığı ve bu kişilerin bilinmeyen bir yerde tutulduğu aktarılarak "RSF derhal serbest bırakılmaları için çağrıda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

YPG/PKK'lı teröristler, dün Kamışlı ilçe merkezinde gece saatlerinde, Erbil merkezli "ARK News" sitesi muhabiri Sabri Fahri ile "Yekiti Media" çalışanı Baver Molla Ahmet'i evlerine baskın yaparak kaçırmıştı.

YPG/PKK, iki gün önce de Rudaw televizyon kanalının Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini, "bölgedeki toplumsal yapıya zarar verdiği" iddiasıyla yasaklamıştı.

Diğer taraftan terör örgütünün işgalindeki bölgelerde Esed rejiminin medya kuruluşları serbestçe çalışabiliyor.

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Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Gazeteciler, YPG/PKK'nın kaçırdığı gazetecilerin 'derhal bırakılması' çağrısı yaptı - Son Dakika


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