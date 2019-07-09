Sınıra 150 araçlık askeri sevkiyat
1 saat önce
Türkiye'nin değişik birliklerinden gönderilen 150 araçlık askeri konvoy, Hatay'dan geçerek sınır hattına doğru hareket etti.
Türkiye Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
'nin değişik birliklerinden gönderilen 150 araçlık askeri konvoy, Hatay
'dan geçerek sınır hattına doğru hareket etti.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar Hatay'a geldi. Kırıkhan
ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti. Askeri ZBT, ambulanslar, mühimmat yüklü askeri tırlar, silah yüklü uçaksavar araçları ve komandoları taşıyan sivil otobüslerin bulunduğu yaklaşık 150 araçlık konvoyun takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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