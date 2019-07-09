Son Dakika Haberleri: Sınıra 150 araçlık askeri sevkiyat
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Sınıra 150 araçlık askeri sevkiyat

1 saat önce

Türkiye'nin değişik birliklerinden gönderilen 150 araçlık askeri konvoy, Hatay'dan geçerek sınır hattına doğru hareket etti.

Sınıra 150 araçlık askeri sevkiyat, System.String[]
Türkiye'nin değişik birliklerinden gönderilen 150 araçlık askeri konvoy, Hatay'dan geçerek sınır hattına doğru hareket etti.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti. Askeri ZBT, ambulanslar, mühimmat yüklü askeri tırlar, silah yüklü uçaksavar araçları ve komandoları taşıyan sivil otobüslerin bulunduğu yaklaşık 150 araçlık konvoyun takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
Kırıkhan, Türkiye, Hatay, 3. Sayfa
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