Sınıra akın eden göçmenler ateş yakarak ısınıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sınıra akın eden göçmenler ateş yakarak ısınıyor - Son Dakika

Sınıra akın eden göçmenler ateş yakarak ısınıyor

6 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunan sınırına doğru ilerleyen mülteciler akşam saatlerinde hava soğuyunca ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Sınıra akın eden göçmenler ateş yakarak ısınıyor, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunan sınırına doğru ilerleyen mülteciler akşam saatlerinde hava soğuyunca ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.


Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa yolculuğunu engellemeyeceği açıklamalarının ardından mülteciler yoğun olarak Yunan sınırına akın akın geliyor. Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarından Yunan sınırına doğru giden yaklaşık 200 kişilik bir grup akşam saatlerinde hava soğuyunca ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Yoldan geçen vatandaşlarda bariyerlerin kenarında bekleyen çocuklara çeşitli hediyeler vererek, aile bireylerine de yiyecek, battaniye ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç yardımında bulundu. - EDİRNE

İpsala, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:56 Kaynak: İHA
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