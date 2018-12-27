Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı Sürüyor
1 saat önce
Suriye'de gerçekleştirilmesi planlanan harekat ile ilgili Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor.
Suriye
'de gerçekleştirilmesi planlanan harekat ile ilgili Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor. Malatya
2. Ordu
Komutanlığından Suriye sınırına gönderilen askeri konvoy Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinden geçti. Malatya 2. Ordu Komutanlığından çıktığı öne sürülen askeri malzeme ve silah taşıyan tır Gölbaşı üzerinden Gaziantep
istikametine doğru ilerledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:57 Kaynak: İHA
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