Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı Sürüyor

Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı Sürüyor

1 saat önce

Suriye'de gerçekleştirilmesi planlanan harekat ile ilgili Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor.

Sınıra Askeri Araç Sevkiyatı Sürüyor, System.String[]
Suriye'de gerçekleştirilmesi planlanan harekat ile ilgili Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor.

Malatya 2. Ordu Komutanlığından Suriye sınırına gönderilen askeri konvoy Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçti. Malatya 2. Ordu Komutanlığından çıktığı öne sürülen askeri malzeme ve silah taşıyan tır Gölbaşı üzerinden Gaziantep istikametine doğru ilerledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:57 Kaynak: İHA

Ordu, Malatya, Adıyaman, Suriye, Güncel
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