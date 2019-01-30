Sınıra Askeri İş Makinesi Sevk Edildi
1 saat önce
Sınıra askeri iş makinesi sevk edildiŞANLIURFA - Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen dev boyuttaki askeri iş makinesi, sınır birliklerine gönderildi.
Sınıra askeri iş makinesi sevk edildi
ŞANLIURFA - Suriye
'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesine gelen dev boyuttaki askeri iş makinesi, sınır birliklerine gönderildi.
Trafik polisi eskortluğunda askeri tırın taşıdığı iş makinesi Ceylanpınar şehir merkezinden geçerek vatandaşların meraklı bakışları altında TİGEM Ceylan Kapı istikametine doğru yol aldı. Askeri tırın Suriye sınırında bulunan askeri birliklerde görev yapacağı iddia edildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:08 Kaynak: İHA
AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı
Torunlarını Doktora Götürdü, Döndüğünde Evini Yıkılmış Halde Buldu
38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurunca Kurayı Bahçede Çektiler
77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu