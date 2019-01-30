Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri İş Makinesi Sevk Edildi

Sınıra Askeri İş Makinesi Sevk Edildi

1 saat önce

Sınıra askeri iş makinesi sevk edildiŞANLIURFA - Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen dev boyuttaki askeri iş makinesi, sınır birliklerine gönderildi.

Sınıra askeri iş makinesi sevk edildi

ŞANLIURFA - Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen dev boyuttaki askeri iş makinesi, sınır birliklerine gönderildi.
Trafik polisi eskortluğunda askeri tırın taşıdığı iş makinesi Ceylanpınar şehir merkezinden geçerek vatandaşların meraklı bakışları altında TİGEM Ceylan Kapı istikametine doğru yol aldı. Askeri tırın Suriye sınırında bulunan askeri birliklerde görev yapacağı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:08 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Ceylanpınar, Suriye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı Torunlarını Doktora Götürdü, Döndüğünde Evini Yıkılmış Halde Buldu

38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurunca Kurayı Bahçede Çektiler 77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:18:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri İş Makinesi Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]