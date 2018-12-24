Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat

Sınıra Askeri Sevkiyat

1 saat önce

ÇANKIRI (İHA) – Çankırı'da28. Mekanize Piyade Tugayı birlikleri, Fırat'ın doğusunda yapılacak olan operasyon kapsamında sınıra gitmek için yola çıktı.

Sınıra Askeri Sevkiyat, System.String[]
ÇANKIRI (İHA) – Çankırı'da28. Mekanize Piyade Tugayı birlikleri, Fırat'ın doğusunda yapılacak olan operasyon kapsamında sınıra gitmek için yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklaması üzerinde çeşitli illerden sınıra askeri sevkiyatlar yapılıyor. Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar tamamlandı. Askerler Tren Garında silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaştıktan sonra sınırdaki birliklere katılmak üzere yola çıktı. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:54 Kaynak: İHA

Piyade, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama! Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye Düşmemeye Gelmiş

Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı Erman Toroğlu: Fenerbahçeliler, Ersun Yanal'a Çok Umut Bağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 01:33:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]