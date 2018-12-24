Sınıra Askeri Sevkiyat
1 saat önce
ÇANKIRI (İHA) – Çankırı'da28. Mekanize Piyade Tugayı birlikleri, Fırat'ın doğusunda yapılacak olan operasyon kapsamında sınıra gitmek için yola çıktı.
ÇANKIRI (İHA) – Çankırı
'da28. Mekanize Piyade
Tugayı birlikleri, Fırat'ın doğusunda yapılacak olan operasyon kapsamında sınıra gitmek için yola çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklaması üzerinde çeşitli illerden sınıra askeri sevkiyatlar yapılıyor. Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar tamamlandı. Askerler Tren Garında silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaştıktan sonra sınırdaki birliklere katılmak üzere yola çıktı. - ÇANKIRI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:54 Kaynak: İHA
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