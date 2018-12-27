Sınıra Askeri Sevkiyat
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelince vagonlara yüklenen askeri araçlar, Adana'dan geçirilip, Suriye sınırına gönderildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) personelince vagonlara yüklenen askeri araçlar, Adana
'dan geçirilip, Suriye
sınırına gönderildi. Türkiye
'nin çeşitli kentlerinden, TSK personeli tarafından vagonlara yüklenen askeri araçlar, Adana'dan geçirildi. Askeri araçların, sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:48 Kaynak: DHA
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