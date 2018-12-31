Sınıra Askeri Sevkiyat
56 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay'ın Hassa ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay
'ın Hassa
ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Bugün çok sayıda askeri araç, Hassa'dan geçerek Suriye
sınırına gitti.
TSK'nın Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik olası operasyonu öncesinde, birliklerinden yola çıkan askeri araçlar konvoy halinde, Hassa'ya geldi. Sevkiyatta çok sayıda askeri araç, Hassa'dan, konuşlandırılacakları Kilis
ve Şanlıurfa
sınır hattındaki askeri birliklere doğru hareket etti. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:21 Kaynak: DHA
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