Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat

Sınıra Askeri Sevkiyat

56 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay'ın Hassa ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay'ın Hassa ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Bugün çok sayıda askeri araç, Hassa'dan geçerek Suriye sınırına gitti.

TSK'nın Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik olası operasyonu öncesinde, birliklerinden yola çıkan askeri araçlar konvoy halinde, Hassa'ya geldi. Sevkiyatta çok sayıda askeri araç, Hassa'dan, konuşlandırılacakları Kilis ve Şanlıurfa sınır hattındaki askeri birliklere doğru hareket etti. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:21 Kaynak: DHA

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