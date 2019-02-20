Sınıra Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Sınıra askeri sevkiyatHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araçlarla mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Sınıra askeri sevkiyat
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araçlarla mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Hatay'a gönderilen mühimmat yüklü askeri tırlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye'ye sınırına gönderilmeye devam ediyor.
Mühimmat yüklü araçların Suriye'ye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:31 Kaynak: İHA
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