Son Dakika Haberleri: Sınıra askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel Haber

Sınıra askeri sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevk edildi.

Sınıra askeri sevkiyat, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevk edildi. Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
Hatay, Komando, TSK, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu! Evanjelik din adamı "çocuğa cinsel saldırıdan" suçlu bulundu Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız "Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:49:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınıra askeri sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]