Sınıra askeri sevkiyat
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a, Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Hatay
'a, Suriye
sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye
'deki çeşitli birliklerden Suriye sınır hattına gönderilen komandoları taşıyan ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoylar, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan
ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı, komandoların da yine buralarda görevlendirileceği belirtildi.
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