Son Dakika Haberleri: Sınıra askeri sevkiyat
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Sınıra askeri sevkiyat

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a, Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a, Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden Suriye sınır hattına gönderilen komandoları taşıyan ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoylar, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı, komandoların da yine buralarda görevlendirileceği belirtildi.


Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
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