Sınıra askeri sevkıyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkıyatı sürüyor.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkıyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan araçlar, Gaziantep
'ten geçti.
Batı illerinden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep- Şanlıurfa
otobanından güvenlik önlemleri altında geçti. 15 araçlık konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi. - GAZİANTEP
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