Sınıra askeri sevkiyat
1 saat önce
Sınıra askeri sevkiyatGAZİANTEP - Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkıyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
Sınıra askeri sevkiyat
GAZİANTEP - Suriye
sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkıyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan araçlar, Gaziantep
'ten geçti.
Batı illerinden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep- Şanlıurfa
otobanından güvenlik önlemleri altında geçti. 15 araçlık konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi.
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