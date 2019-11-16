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Sınıra askeri sevkiyat

6 saat önce

Sınıra askeri sevkiyatKİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinin Suriye sınırındaki birliklere, tank, zırhlı araç ile personel sevk edildi.

Sınıra askeri sevkiyat

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinin Suriye sınırındaki birliklere, tank, zırhlı araç ile personel sevk edildi.

Kilis'e takviye amaçlı gönderilen, tank, zırhlı araç ile askeri personel Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırında görev yapmak üzere sınır karakollarına gönderildi. Elbeyli ilçesinden geçen askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına geçiş yaptı.

Sınıra askeri sevkiyat

Elbeyli, Suriye, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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