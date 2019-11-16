Sınıra askeri sevkiyat
6 saat önce
Sınıra askeri sevkiyatKİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinin Suriye sınırındaki birliklere, tank, zırhlı araç ile personel sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
Sınıra askeri sevkiyat
KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinin Suriye sınırındaki birliklere, tank, zırhlı araç ile personel sevk edildi.
Kilis'e takviye amaçlı gönderilen, tank, zırhlı araç ile askeri personel Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırında görev yapmak üzere sınır karakollarına gönderildi. Elbeyli ilçesinden geçen askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına geçiş yaptı.
Moskova Borsası'nda 17 milyon dolarlık vurgun! Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Nazilli'de eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu 8 kadın hasta çıktı