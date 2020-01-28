Sınıra askeri sevkiyat - Son Dakika
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Sınıra askeri sevkiyat

13 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Reyhanlı'daki Suriye sınır hattına ulaştı. Komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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