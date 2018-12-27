Sınıra Askeri Sevkiyat (2)
46 dakika önce
YAYALADAĞI'NDAN KİLİS'E SEVKİYATHatay'ın Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesindeki birliklerden askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis'e doğru götürüldü.
YAYALADAĞI'NDAN KİLİS'E SEVKİYAT Hatay
'ın Suriye
sınırında bulunan Yayladağı
ilçesindeki birliklerden askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis
'e doğru götürüldü. TIR'lara yüklenen ve güvenlik önlemleri alınarak, merkez Antakya
ilçesinden geçirilen askeri araçların, sınır birliklerine götürüleceği belirtildi.
Hüseyin BOZOK/HATAY,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:39 Kaynak: DHA
ABD'nin Suriye'den Askerini Çekme Kararından Sonra PKK/PYD'li Teröristler Rus Yetkililerle Görüştü
Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi
17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin
Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi