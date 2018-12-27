Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat (2)

Sınıra Askeri Sevkiyat (2)

18 dakika önce

YAYALADAĞI'NDAN KİLİS'E SEVKİYATHatay'ın Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesindeki birliklerden askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis'e doğru götürüldü.

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YAYALADAĞI'NDAN KİLİS'E SEVKİYAT

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesindeki birliklerden askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis'e doğru götürüldü. TIR'lara yüklenen ve güvenlik önlemleri alınarak, merkez Antakya ilçesinden geçirilen askeri araçların, sınır birliklerine götürüleceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:01 Kaynak: DHA

Hatay, Yayladağı, Suriye, Kilis, Güncel
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