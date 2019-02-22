Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat -2

Sınıra Askeri Sevkiyat -2

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı.

Sınıra Askeri Sevkiyat -2, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay- Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen komando ve mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen komando ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:53 Kaynak: DHA

TSK, Suriye, Hatay, Komando, Güncel
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