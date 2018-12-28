Sınıra Askeri Sevkiyat (3)
1 saat önce
KIRIKHAN'DAN KİLİS VE ŞANLIURFA'YA SEVKİYATKilis ve Şanlıurfa'ya sevk edilen 10 tank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.
KIRIKHAN'DAN KİLİS VE ŞANLIURFA'YA SEVKİYAT Kilis
ve Şanlıurfa
'ya sevk edilen 10 tank, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden geçiş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Kilis'e doğru ilerleyen askeri konvoydaki tankların, sınır hattındaki stratejik noktalara konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:55 Kaynak: DHA
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