Son Dakika Haberleri: Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)
Son Dakika Güncel Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)

46 dakika önce

YAYLADAĞI'NA ASKERİ SEVKİYATTürk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi.

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YAYLADAĞI'NA ASKERİ SEVKİYAT
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi. Şehir merkezinden geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket eden araçların Suriye sınır hattında bulunan Yayladağı'na gittiği öğrenildi.


Yayladağı, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:29 Kaynak: DHA
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