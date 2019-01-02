Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkıyat Devam Ediyor

Sınıra Askeri Sevkıyat Devam Ediyor

2 saat önce

PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altında olan Münbiç'e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkıyat gün boyunca devam etti.

Sınıra Askeri Sevkıyat Devam Ediyor, System.String[]
PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altında olan Münbiç'e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkıyat gün boyunca devam etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan zırhlı araç taşıyıcıları Gaziantep ve Şanlıurfa illerine ulaşmaya devam ediyor. Operasyon hazırlığı kapsamında zırhlı araç taşıyan yaklaşık 7 araçlık askeri konvoy Gaziantep-Şanlıurfa otoyolundan geçerek Şanlıurfa'ya gitti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:44 Kaynak: İHA

Münbiç, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel
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