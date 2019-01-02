Sınıra Askeri Sevkıyat Devam Ediyor
2 saat önce
PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altında olan Münbiç'e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkıyat gün boyunca devam etti.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altında olan Münbiç'e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkıyat gün boyunca devam etti.
Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan zırhlı araç taşıyıcıları Gaziantep ve Şanlıurfa illerine ulaşmaya devam ediyor. Operasyon hazırlığı kapsamında zırhlı araç taşıyan yaklaşık 7 araçlık askeri konvoy Gaziantep-Şanlıurfa otoyolundan geçerek Şanlıurfa'ya gitti. - GAZİANTEP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:44 Kaynak: İHA
Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Siverek'te 120 Kişinin Alınacağı 9 Aylık Geçici İşe 5 Bin Kişi Başvurdu
Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı