Sınıra Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
2 saat önce
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyorGAZİANTEP - PKK/YPG kontrolü altında olan Münbiç'e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkiyat gün boyunca devam etti.
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
GAZİANTEP - PKK/YPG kontrolü altında olan Münbiç
'e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkiyat gün boyunca devam etti. Türkiye
'nin çeşitli illerinden yola çıkan zırhlı araç taşıyıcıları sınıra yakın olan Gaziantep
ve Şanlıurfa
illerine ulaşmaya devam ediyor. Operasyon hazırlığı kapsamında zırhlı araç taşıyan yaklaşık 7 araçlık askeri konvoy Gaziantep-Şanlıurfa otoyolundan geçerek Şanlıurfa'ya gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:47 Kaynak: İHA
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