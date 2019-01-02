Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

Sınıra Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

2 saat önce

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyorGAZİANTEP - PKK/YPG kontrolü altında olan Münbiç'e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkiyat gün boyunca devam etti.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

GAZİANTEP - PKK/YPG kontrolü altında olan Münbiç'e yönelik muhtemel operasyon hazırlıkları kapsamında sınıra askeri sevkiyat gün boyunca devam etti.
Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan zırhlı araç taşıyıcıları sınıra yakın olan Gaziantep ve Şanlıurfa illerine ulaşmaya devam ediyor. Operasyon hazırlığı kapsamında zırhlı araç taşıyan yaklaşık 7 araçlık askeri konvoy Gaziantep-Şanlıurfa otoyolundan geçerek Şanlıurfa'ya gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Gaziantep, PKK, Münbiç, Genel
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