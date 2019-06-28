Son Dakika Haberleri: Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
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Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırına gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Türkiye, Hatay, TSK, Suriye, Güncel
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