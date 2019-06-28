Son Dakika Haberleri: Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
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Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

56 dakika önce

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırına gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
Hatay, TSK, Suriye, Genel
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