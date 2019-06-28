Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
56 dakika önce
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden Hatay
'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan
ilçesinden geçerek Suriye sınırına gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.
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