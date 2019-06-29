Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:21 Kaynak: İHA
Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, ikmallerini tamamladıktan sonra Kırıkhan ilçesinden geçti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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