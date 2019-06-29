Son Dakika Haberleri: Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
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Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

2 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, ikmallerini tamamladıktan sonra Kırıkhan ilçesinden geçti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:21 Kaynak: İHA
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