Son Dakika Haberleri: Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
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Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

1 saat önce

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, ikmallerini tamamladıktan sonra Kırıkhan ilçesinden geçti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:54 Kaynak: İHA
hatay, suriye, TSK, komando, Genel
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