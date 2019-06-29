Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
1 saat önce
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:54 Kaynak: İHA
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay
'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, ikmallerini tamamladıktan sonra Kırıkhan
ilçesinden geçti. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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