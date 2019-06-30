Son Dakika Haberleri: Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
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Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

1 saat önce

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevk edildi.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
Hatay, Komando, TSK, Suriye, 3. Sayfa
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