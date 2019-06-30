Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
1 saat önce
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ve Hassa
ilçelerine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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