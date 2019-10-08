Son Dakika Haberleri: Sınıra askeri sevkiyat, operasyonlar ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusundan...
Son Dakika 3. Sayfa Sınıra askeri sevkiyat, operasyonlar ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusundan...

Sınıra askeri sevkiyat, operasyonlar ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusundan...

1 saat önce

Sınıra askeri sevkiyat, operasyonlar ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusundan arşiv görüntüler.

Sınıra askeri sevkiyat, operasyonlar ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusundan arşiv görüntüler

Sınıra askeri sevkiyat, operasyonlar ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusundan...

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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