Sınıra askeri sevkiyat, operasyonlar ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusundan...
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Sınıra askeri sevkiyat, operasyonlar ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusundan arşiv görüntüler.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
Sınıra askeri sevkiyat, operasyonlar ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusundan arşiv görüntüler
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