Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

44 dakika önce

Hatay'dan Şanlıurfa-Suriye sınırına 15 tank ve askeri mühimmat sevk edildi.

Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor, System.String[]
Hatay'dan Şanlıurfa-Suriye sınırına 15 tank ve askeri mühimmat sevk edildi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden, Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen tırlara yüklü 15 tank, Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattına doğru hareket etti.

(İsmet Biçen/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:01 Kaynak: İHA

Suriye, Şanlıurfa, Hatay, Güncel
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