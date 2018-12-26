Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor
44 dakika önce
Hatay'dan Şanlıurfa-Suriye sınırına 15 tank ve askeri mühimmat sevk edildi.
Hatay'dan Şanlıurfa-Suriye sınırına 15 tank ve askeri mühimmat sevk edildi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden, Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gönderilen tırlara yüklü 15 tank, Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattına doğru hareket etti.
(İsmet Biçen/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:01 Kaynak: İHA
Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi
Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor
Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı
Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu