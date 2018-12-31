Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor
2 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa
'ya ulaştı. Van
'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Haliliye
ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada personel ihtiyaçları ile yakıt ikmalleri yapılan tank yüklü tırlar, daha sonra Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:56 Kaynak: İHA
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