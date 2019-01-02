Sınıra Askeri Sevkıyat Sürüyor
55 dakika önce
Sınır birliklerine takviye için gönderilen ve Mardin'de konuşlanan askeri araçlar yola çıktı.
Sınır birliklerine takviye için gönderilen ve Mardin
'de konuşlanan askeri araçlar yola çıktı.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen ve Mardin- Kızıltepe
karayolundaki üslerde konuşlanan tank, kirpi ve mühimmat yüklü araçlar sınır birliklerine ulaşmak üzere yola çıktı. Yaklaşık 20 araçlık askeri konvoyun kentten geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:57 Kaynak: İHA
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