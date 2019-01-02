Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkıyat Sürüyor

Sınıra Askeri Sevkıyat Sürüyor

44 dakika önce

Sınıra askeri sevkıyat sürüyorMARDİN - Sınır birliklerine takviye için gönderilen ve Mardin'de konuşlanan askeri araçlar yola çıktı.

Sınıra askeri sevkıyat sürüyor

MARDİN - Sınır birliklerine takviye için gönderilen ve Mardin'de konuşlanan askeri araçlar yola çıktı.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen ve Mardin- Kızıltepe karayolundaki üslerde konuşlanan tank, kirpi ve mühimmat yüklü araçlar sınır birliklerine ulaşmak üzere yola çıktı. Yaklaşık 20 araçlık askeri konvoyun kentten geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
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