Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
Sınıra askeri sevkiyat sürüyorHATAY - Hatay sınırındaki çeşitli birliklerine çok sayıda askeri tırlara yüklü, mühimmat ve askeri personel sevk edildi.
Sınıra askeri sevkiyat sürüyor
HATAY - Hatay
sınırındaki çeşitli birliklerine çok sayıda askeri tırlara yüklü, mühimmat ve askeri personel sevk edildi. Suriye
sınırında bulunan askeri birliklere sevk edilmek üzere çeşitli birliklerden gönderilen, mühimmat ve askeri personel, Kırıkhan
ve Reyhanlı
ilçesinden geçerek Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:08 Kaynak: İHA
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