Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

Sınıra askeri sevkiyat sürüyorHATAY - Hatay sınırındaki çeşitli birliklerine çok sayıda askeri tırlara yüklü, mühimmat ve askeri personel sevk edildi.

Sınıra askeri sevkiyat sürüyor

HATAY - Hatay sınırındaki çeşitli birliklerine çok sayıda askeri tırlara yüklü, mühimmat ve askeri personel sevk edildi.
Suriye sınırında bulunan askeri birliklere sevk edilmek üzere çeşitli birliklerden gönderilen, mühimmat ve askeri personel, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Suriye, Hatay, Genel
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