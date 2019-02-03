Son Dakika Haberleri: Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

33 dakika önce

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve komando sevk edildi.

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Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve komando sevk edildi. Suriye sınırındaki birliklere konuşlandırılmak üzere değişik birliklerden gönderilen 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı araç ve komandolar Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra doğru hareket etti. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:51 Kaynak: İHA

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