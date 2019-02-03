Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor
33 dakika önce
Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve komando sevk edildi.
Suriye
sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve komando sevk edildi. Suriye sınırındaki birliklere konuşlandırılmak üzere değişik birliklerden gönderilen 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı araç ve komandolar Kırıkhan
ilçesinden geçerek sınıra doğru hareket etti. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:51 Kaynak: İHA
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